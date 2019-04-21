القبض على 28 مشتبه به خلال حملة أمنية بالطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
شنت إدارة شرطة المرافق بالجيزة حملة أمنية مكبرة رفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظراً لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين.
واستهدفت الحملة دائرة قسم الطالبية وأسفرت في مجال المرور عن 15 سحب متنوع –28 نموذج 125 28 حالة اشتباه.
وفي مجال المرافق: تم ضبط 50 كرسي، 15 ترابيزة، 2 ثلاجة، 12 قلب شيشة، 6 ثلاجة، 31 طقطوقة، 6 تروسيكل، 30 قلب شيشة، 6 استاند، 4 توك توك –35 مليكان ملابس، 8 ميزان، 2 عربة يد، 9 استاند، 4 أسطوانة، 1 شمسية، 4
ميزان، 2 عربة فول، 5 إعلانات بدون ترخيص، 4 مليكان، 3 ترولي، 4 غرزة شاي،1 كوريك، 12 طقطوقة.
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