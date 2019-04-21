بالأرقام.. حصيلة حملات رفع الإشغالات في 10 مناطق بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت شرطة مرافق الجيزة، حملة أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام والمخالفات المرورية نظراً لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين.

واستهدفت الحملة مناطق "الأهرام، أول أكتوبر، العمرانية، الدقي، العجوزة، حي جنوب، حي شمال، المنطقة الأثرية، مركزي منشأة القناطر، أبو النمرس.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط "9 كراسي، 20 قلب شيشة، 64 ترابيزة، 9 ثلاجات، 15 شمسية، 13345 عرق خشب + لوح خشب، 60 سيخ حديد، 23 ترولي، 15 عربة يد، 41 استاند حديد، 21 ميزان متنوع، 10 ترولي 3 تابلوه، 11 فرش خردوات، 1 خلاطة، 43 ميزان متنوع، 8 عربات لبيع المأكولات، 7 سلاسل وأوتاد، 60 سيخ حديد، 15 أسطوانة غاز، وبلغ إجمالي المخالفات "626"

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بالتصدي للإشغالات، وتوفير الانضباط الأمني والمروري بمختلف أنحاء الجمهورية، وتم تقنين الإجراءات حيال كل واقعة.