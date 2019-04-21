انتشار أمني وعمليات تمشيط واسعة النطاق بالقاهرة لتأمين ثان أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بالقاهرة، تكثيف انتشارها بمحيط لجان الاستفتاء لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، إن الأوضاع الأمنية كانت مستقرة تماما في اليوم الأول على بدء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وأن صناديق الاقتراع تحت حراسة أمنية مشددة وإشراف قضائي كامل.

وانتشر رجال الأمن بمحيط 679 مركز انتخابي تشمل 1388 لجنة فرعية بجميع أحياء القاهرة، بالإضافة إلى 44 لجنة عامة لأعمال فرز الأصوات تكون جاهزة لاستقبال 7,622,722 مليون ناخب لهم حق التصويت على مستوى القاهرة، بالإضافة إلى 19 لجنة لاستقبال الوافدين من الخارج، فيما قام رجال الحماية المدنية بالقاهرة بإجراء عمليات تمشيط وتعقيم واسعة النطاق لجميع لجان الاستفتاء على الدستور.

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ومن جانبهم قام رجال المرور برفع السيارات بمحيط لجان الاستفتاء لتسهل وصول المواطنين إلى اللجان وتم منع ركن الدراجات النارية أمام المدارس واللجان التي تشهد عمليات التصويت.

وشهدت عدة مناطق بالقاهرة مسيرات لعدد من المواطنين باستخدام الأتوبيسات والسيارة للدعوة للمشاركة في التعديلات الدستورية.

وحث المشاركين في المسيرات المواطنين على ضرورة المشاركة الإيجابية في الاستفتاء ورفع المشاركين إعلام مصر ورددوا الأغاني الوطنية في جو بهيج وسط تأمين أمني عالي المستوى لتأمين الاحتفالات.

وكان المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن دعوة الناخبين للاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، أيام 19 و20 و21 أبريل الجاري للمصريين في الخارج، و20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل.