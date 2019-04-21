تعرف على الحالة المرورية في ثاني أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شهدت المحاور والطرق الرئيسية بنطاق القاهرة الكبرى، صباح اليوم الأحد، انتظام الحركة المرورية أمام قائدي السيارات على كافة المحاور، بالتزامن مع انطلاق الاستفتاء لليوم الثاني على التعديلات الدستورية 2019.

وانتظمت حركة السيارات اعلى الطريق الدائري وإسكندرية الزراعي والصحراوي ومحور 26 يوليو، وكوبري أكتوبر و15مايو، وقصر النيل، وكوبري الجامعة، فيما رصدت المتابعة الميدانية أحجام متحركة بشارعي فيصل والهرم.

كما انتظمت حركة السيارات بمحور الأوتوستراد وصلاح سالم، والقادم من شرق القاهرة إلى وسط المدينة.

Advertisements

وكما قامت الادارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادي مدير الإدارة، بتكثيف الخدمات المرورية على الطرق السريعة وشن الحملات المرورية مثل حملات الرادار وحملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة ونشر سيارات الدفع الرباعي والأقوال الأمنية المتحركة والدارجات البخارية وسيارات الاغاثة المرورية لمواجهة اي اعطال.

كما تم التنسيق مع ادارات المرور على مستوي الجمهورية من خلال غرفة العمليات بعمل حرم آمن امام بمحيط تجمعات المواطنين واللجان الانتخابية.

كما تم نشر رجال مباحث المرور تحت إشراف اللواء هشام عامر مدير ادارة البحث واهابت الادارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.