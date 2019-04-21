أسقف المقطم يترأس قداس "أحد السعف" بدير سمعان الخراز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-إسلام ضيف:

ترأس الأنبا أبانوب أسقف عام المقطم، صباح اليوم الأحد، قداس أحد السعف أو "أحد الشعانين"، بدير القديس سمعان الخراز بالمقطم.

حضر القداس القمص سمعان إبراهيم راعي كنيسة القديس سمعان الخراز، وعدد من الكهنة ومئات الأقباط الأرثوذكس.

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ويحتفل الأقباط الأرثوذكس، اليوم، بأحد السعف، أو "أحد الشعانين"، وهو أول أيام أسبوع الآلام، ويرمز إلى ذكرى دخول المسيح إلى القدس، في الأحد الأخير قبل عيد القيامة.

ويستمر الاحتفال بأحد السعف، حتى ظهر غداً الاثنين، يعقبها إقامة صلوات بطقس "حزايني"؛ إحياءًا لذكرى أسبوع "آلام السيد المسيح" الذي لا يُصلي فيه الأقباط على المتوفيين، ليوجهوا مشاعرهم نحو آلام المسيح فقط.

وسمي "أحد السعف" أو الزيتونة؛ لأن أهالى القدس استقبلوا السيد المسيح بالسعف والزيتون.