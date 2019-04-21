وزير التنمية المحلية: اليوم الأول من الاستفتاء شهد إقبالا كبيرًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

انطلقت صباح اليوم الأحد، فعاليات ثاني أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية بجميع اللجان في 27 محافظة.

ويواصل الناخبون اليوم الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على بعض مواد الدستور باللجان الرئيسية والفرعية بجميع المحافظات.

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وأعلنت وزارة التنمية المحلية، في بيان رسمي اليوم، أن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية يتابع سير العمل في غرفة العمليات المركزية بالوزارة بالتنسيق مع غرفة عمليات مجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات والتأكد من توفير جميع اللوجيستيات اللازمة لعمل اللجان بجميع المحافظات في سهولة ويسر وتذليل أي عقبات تواجه المواطنين في إدلائهم بأصواتهم والتأكد من توفير جميع التسهيلات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وطالب الوزير المواطنين باستمرار المشاركة بشكل إيجابي فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية لأنه حق أصيل لكل مواطن مصري حريص على تقدم وتنمية بلاده، مؤكدًا أن إقبال المواطنين على الإدلاء بأصواتهم مشهد حضاري يوضح حب الشعب لوطنه.

وقال إن اليوم الأول للاستفتاء شهد إقبالاً كبيرًا من المواطنين على مدار اليوم خاصة النساء والشباب، لافتًا إلى أن اليوم الثاني سيشهد أيضًا حشودًا بشكل أكبر أمام اللجان وسيكون استكمالاً لهذا المشهد الحضاري المشرف .