بالصور.. النائبة شادية ثابت تتفقد لجان الاستفتاء في إمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

تفقدت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، عن دائرة إمبابة اللجان الانتخابية في الدائرة، بالساعات الأولى من اليوم الثاني للتصويت بالاستفتاء على التعديلات الدستورية، اليوم الأحد.

وقالت شادية، لمصراوي: "هناك إقبال كبير من أهالي المنطقة ونتمنى أن يزيد الإقبال أكثر من أمس".

وأكدت عضو مجلس النواب، أهمية مشاركة جميع أهالي الدائرة في الاستفتاء الدستوري، لأن المشاركة حق لكل مواطن وواجب عليه؛ حرصا على استقرارا البلاد واستكمال الإصلاح.

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وتضم دائرة إمبابة 562 ألف ناخب، يحق لهم التصويت ويدلون بأصواتهم في 91 لجنة، بـ45 مقرا انتخابيا، منها 3 لجان للمغتربين.

وانطلقت عملية تصويت المصريين بالداخل في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أمس السبت، وتستمر حتى الاثنين المقبل، عبر الاقتراع السري المباشر، ويحق التصويت لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات، الأربعاء في مؤتمر صحفي، المواطنين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام 19 و20 و21 من الشهر الجاري للمصرين بالخارج، و20 و21 و22 للمصريين في الداخل.

ووافق مجلس النواب، الثلاثاء، على إدخال تعديلات على دستور 2014، تسمح بإنهاء الرئيس الحالي ولايته عام 2024 بدلًا من 2022، وزيادة مدة الرئاسة لتصبح 6 سنوات بدلًا من 4، إلى جانب استحداث غرفة نيابية ثانية "مجلس الشيوخ"، وإدخال تعديل على المادة 200 التي تُحدد مهام القوات المسلحة.