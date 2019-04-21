الإسكان تخصص 113 قطعة أرض في 24 مدينة خلال 2018 لمشروعات استثمارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق خلال العام الماضى 2018، على تخصيص 113 قطعة أرض بمساحة إجمالية حوالي 2530 فداناً فى 24 مدينة جديدة، لإقامة مشروعات تنموية وخدمية مختلفة، موضحاً أن المشروعات المقرر إقامتها على تلك الأراضى تبلغ استثماراتها حوالى 500 مليار جنيه، وتوفر 450 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بخلاف العائد المجتمعى بتوفير مزيد من الأنشطة الخدمية المميزة بالمدن الجديدة.

وأكد الجزار في بيان اليوم، أن الدولة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تعمل على توفير الأراضي؛ لتلبية الطلبات الاستثمارية، التي تؤدي إلى زيادة معدلات التنمية بالمدن الجديدة، من خلال توفير الأنشطة السكنية والخدمية المميزة بها.

وقال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: تتوزع الأراضي التى تم تخصيصها كالتالى: 35 قطعة أرض بأنشطة تعليمية (مدارس – تعليم عالى) بمساحة إجمالية 502 فدان، فى 20 مدينة جديدة، و20 قطعة أرض بمساحة 1553 فداناً بنشاط عمرانى متكامل، فى 15 مدينة جديدة، و3 قطع أراضٍ بمساحة 18 فداناً بنشاط نوادي، في 3 مدن جديدة، و11 قطعة أرض بمساحة 96 فدانًا بأنشطة طبية، في 7 مدن جديدة، و3 قطع أراضٍ بمساحة 34 فداناً بأنشطة اجتماعية للمؤسسات والجمعيات غير الهادفة للربح، فى 3 مدن جديدة، و25 قطعة أرض بمساحة 48 فداناً بأنشطة تجارية وإدارية متنوعة، فى 20 مدينة جديدة، و16 قطعة أرض بمساحة 278 فداناً بأنشطة لوجيستية، فى 12 مدينة جديدة.​