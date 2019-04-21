وزيرة التضامن تدلي بصوتها في الاستفتاء على تعديلات الدستور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أدلت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بصوتها في الاستفتاء على تعديلات الدستور، اليوم الأحد، في لجنتها الانتخابية بمدرسة الأورمان بشارع المتحف الزراعي.

ودعت والي في تصريح لها، الشعب المصري إلى النزول للمشاركة في التعديلات الدستورية، مشيرة إلى أن المشاركة واجب وحق لكل المصريين.

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وانطلقت عملية تصويت المصريين بالداخل في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أمس السبت، وتستمر حتى الاثنين المقبل، عبر الاقتراع السري المباشر، ويحق التصويت لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات، الأربعاء في مؤتمر صحفي، المواطنين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام 19 و20 و21 من الشهر الجاري للمصرين بالخارج، و20 و21 و22 للمصريين في الداخل.

ووافق مجلس النواب، الثلاثاء، على إدخال تعديلات على دستور 2014، تسمح بإنهاء الرئيس الحالي ولايته عام 2024 بدلًا من 2022، وزيادة مدة الرئاسة لتصبح 6 سنوات بدلًا من 4، إلى جانب استحداث غرفة نيابية ثانية "مجلس الشيوخ"، وإدخال تعديل على المادة 200 التي تُحدد مهام القوات المسلحة.​