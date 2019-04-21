"نقل الكهرباء": استشاري عالمي يراجع الربط مع السعودية بسبب "نيوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قالت المهندسة صباح مشالي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تسلمت المسار الجديد لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية، بعد تعديل المسار الرئيسي لتنفيذ مشروع نيوم.

وأضافت مشالي، لمصراوي، الأحد، أن استشاريًا عالميًا يتولى الدراسات؛ بعد تعديل مسارات خطوط الكهرباء ونقطة هبوط الكابلات بعد تغييرها بسبب مشروع نيون.

وتابعت أنه لا يوجد تأخير في تنفيذ المشروع، وجاري التنسيق مع المسئولين السعوديين، مؤكدة وجود أي قرار لإلغاء المشروع وأنه لم يحدث أي تأخير في التنفيذ، وجاري التنسيق مع المسؤولين السعوديين بهذا الشأن خلال الاجتماع السنوي لبحث التعاون بين البلدين، والمقرر انعقاده خلال الأسبوع المقبل في السعودية.

وأوضحت، أنه يجرى تعديل مسار خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية لتفادي المرور بمنطقة مشروع "نيوم" العملاق بين مصر والمملكة.

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وأضافت رئيس الشركة، أنه جرى طرح مناقصات له، وتلقي عروض للتنفيذ وتم عمل مراجعات لهذا الموضوع، ولكن المشروع توقف في الوقت الحالي للتفادي المرور بمنطقة المشروع العملاق، ما يستوجب عمل بعض الإجراءات الفنية التي يجب اتخاذها أولاً.

ونوهت بأن خطط مصر للربط الكهربائي تشمل نقل ما يصل إلى 8 جيجا وات كهرباء إلى دول الخليج، و10 ميجاوات إلى أوروبا.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أعلن في أكتوبر 2017 خطة إنشاء منطقة نيوم، والتي تمتد بين 3 دول، السعودية، مصر، والأردن، باستثمارات نحو 500 مليار دولار.

وتقع المنطقة شمال غرب المملكة على مساحة 26.5 ألف كيلومتر مربع، وتطل من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة، بطول 468 كيلومتراً، ويحيط بها من الشرق جبال بارتفاع 2500 متر، وسيركز المشروع على 9 قطاعات استثمارية متخصصة، على أن تنتهي مرحلته الأولى في 2025.