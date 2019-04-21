رئيس جامعة الأزهر يدلي بصوته في سفارة مصر بالبحرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أدلى الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، بصوته اليوم الأحد في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بمقر السفارة المصرية في العاصمة البحرينية المنامة.

وعقب الإدلاء بصوته، قال رئيس جامعة الأزهر، إن المصريين في جميع الدول يشعرون بمسئولية وطنية للمشاركة في الاستفتاء، موضحًا أن مشاركتهم في الداخل والخارج، تعكس مدى وعيهم، وحرصهم على مساهماتهم في رسم مستقبل أفضل للوطن الغالي مصر ، ودعم للدولة، للعبور الجديد نحو مرحلة من النمو والازدهار.

وأكد أن مصر الأزهر تستحق منا جميعًا أن نشارك في هذا الواجب الوطني، الذي يمثل خطوة مهمة نحو استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، في إطار رؤية القيادة السياسية، من أجل توفير حياة كريمة ترضي طموحات وآمال الشعب المصري، مشيرًا إلى أننا ماضون نحو البناء والتنمية والخير، وذلك كله بفضل وحدة وتكاتف الجميع في مثل هذه الأوقات.

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وانطلقت عملية تصويت المصريين بالداخل في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أمس السبت، وتستمر حتى الاثنين المقبل، عبر الاقتراع السري المباشر، ويحق التصويت لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات، الأربعاء في مؤتمر صحفي، المواطنين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام 19 و20 و21 من الشهر الجاري للمصرين بالخارج، و20 و21 و22 للمصريين في الداخل.

ووافق مجلس النواب، الثلاثاء، على إدخال تعديلات على دستور 2014، تسمح بإنهاء الرئيس الحالي ولايته عام 2024 بدلًا من 2022، وزيادة مدة الرئاسة لتصبح 6 سنوات بدلًا من 4، إلى جانب استحداث غرفة نيابية ثانية "مجلس الشيوخ"، وإدخال تعديل على المادة 200 التي تُحدد مهام القوات المسلحة.​