إقبال كبير على لجان استفتاء التعديلات الدستورية في مطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

فتحت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، أبوابها في التاسعة صباحا، لليوم الثاني على التوالي، بحضور أعداد كبيرة من العاملين بقطاع الطيران المدني والركاب المسافرين بالمطار.

وخصصت شركة ميناء القاهرة الجوي، برئاسة المهندس أحمد فوزي، غرفة عمليات بالمبني الإداري بالشركة لمتابعة عملية الاستفتاء على الدستور، والتسهيلات المقدمة للناخبين من العاملين باللجان المخصصة على مدار الساعة من خلال كاميرات المراقبة بمحيط المقار الانتخابية.

فيما تشهد محيط اللجان الانتخابية بصالة 1 ومبنى الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي، تواجدًا أمنًيا مكثفًا من قوات الجيش والشرطة لتأمينها ووضع حواجز مرورية حول حرم لجان التصويت، من خلال لجنتين جهزتهما شركة الميناء بشتى وسائل الراحة، لتصويت العاملين والركاب المسافرين والقادمين.

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وانطلقت عملية تصويت المصريين بالداخل في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أمس السبت، وتستمر حتى الاثنين المقبل، عبر الاقتراع السري المباشر، ويحق التصويت لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات، الأربعاء في مؤتمر صحفي، المواطنين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام 19 و20 و21 من الشهر الجاري للمصرين بالخارج، و20 و21 و22 للمصريين في الداخل.

ووافق مجلس النواب، الثلاثاء، على إدخال تعديلات على دستور 2014، تسمح بإنهاء الرئيس الحالي ولايته عام 2024 بدلًا من 2022، وزيادة مدة الرئاسة لتصبح 6 سنوات بدلًا من 4، إلى جانب استحداث غرفة نيابية ثانية "مجلس الشيوخ"، وإدخال تعديل على المادة 200 التي تُحدد مهام القوات المسلحة.