أخبار مصر | اليوم.. مدبولي يستقبل وزير الخارجية الصومالي و"الوزير وسعفان"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. مدبولي يستقبل وزير الخارجية الصومالي و"الوزير وسعفان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي، وذلك لبحث سبل التعاون الثنائي بين البلدين.

ويلتقي رئيس الوزراء أيضا المهندس كامل الوزير، وزير النقل، لبحث عددًا من الملفات الخاصة بالوزارة، كما يلتقي محمد سعفان، وزير القوى العاملة ورئيس اتحاد العمال وممثلى النقابات العامة لبحث مشاكل العمال خاصة مع اقتراب عيد العمال.