انت الان تتابع السيسي يوجه بتطوير البتروكيماويات للاكتفاء الذاتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس عبد الفتاح السيسي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة. وأوضح المتحدث الرئاسي بسام راضي، أن الاجتماع تناول محاور خطط وزارة البترول بشأن التكرير والبتروكيماويات، إذ وجّه الرئيس بقيام الوزارة بتطوير صناعة البتروكيماويات ذات القيمة المضافة لتواكب متغيرات السوق العالمية.

كما يأتي توجيه الرئيس بغرض تحقيق الاكتفاء الذاتي وتلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البتروكيماوية وتدعيم عدد من القطاعات الصناعية الوطنية وتصدير الفائض. بدوره، استعرض وزير البترول الدراسات الخاصة بمشروع إنشاء مجمع التكرير والبتروكيماويات، بما فيها مؤشراته الاقتصادية وهيكل تمويله والجدول الزمني

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