شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اليوم الثاني في الاستفتاء على التعديلات الدستورية (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توافد المواطنون، صباح الأحد، على لجان الاقتراع للتصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، لليوم الثاني، والي تستمر حتى غدًا الاثنين، عبر الاقتراع السري.

ويختتم المصريون في الخارج التصويت على التعديلات الدستورية، في اليوم الثالث والأخير.

Advertisements

وذلك بعدما قررت الهيئة الوطنية للانتخابات إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية في الخارج أيام 19 و20 و21 أبريل الجاري، وفى الداخل أيام 20 و21 و22 أبريل.

وتجرى عملية التصويت في (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية بالخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت في الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.