شكرا لقرائتكم خبر عن «طوابير للاستفتاء على تعديل الدستور».. الأبرز في صحف الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت صحف القاهرة الصادرة، اليوم الأحد، وقائع الملحمة الوطنية التي تشهدها البلاد، حيث احتشاد المصريين أمام صناديق الاقتراع في أول أيام التصويت بالداخل على التعديلات الدستورية و«امتداد الطوابير أمام اللجان إلى مسافات طويلة».

كما سلطت الصحف الضوء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزارة البترول بتطوير صناعة البتروكيماويات ذات القيمة المضافة، لتواكب متغيرات السوق العالمية، وكذلك توجيهه بتعزيز أنشطة جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كإحدى آليات الدولة لتوفير فرص العمل ورفع معدلات التشغيل ودعم شبكة الأمان الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما من خلال جهود الجهاز في النهوض بمشروعات التنمية المجتمعية.

وأبرزت الصحف- كذلك- وصول مساعد رئيس الجمهورية لشئون الدفاع الفريق أول صدقي صبحي والوفد المصري المرافق له ممثلا عن الرئيس السيسي إلى تشاد لحضور قمة تجمع دول الساحل والصحراء .

خارجيا، نشرت الصحف تأكيد جيسون جرينبلات المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط أن سيناء ليست جزءا من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والمعروفة إعلاميا باسم (صفقة القرن)، وبرز في الصحف تقدم الجيش الليبي وبسط سيطرته على كوبري مطار طرابلس الدولي وكوبري وادي الربيع بالكامل.

وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لنقل وقائع انطلاق عملية التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين في الداخل وتواصل التصويت لليوم الثاني للمصريين بالخارج، ونشرت الصحف صورا تظهر تزاحم الطوابير أمام لجان الاقتراع وسط أجواء احتفالية، حيث علت أصوات الأغاني الوطنية عبر مكبرات الصوت، كما تحولت السيارات المكشوفة بشباب يحمل أعلام مصر ويدعو الجماهير إلى المشاركة في العرس الوطني.

وجاءت منشيتات الصحف (العناوين العريضة) كتالي: تصدرت الصفحة الأولى لصحيفة (الأهرام) عنوان (ملحمة وطنية أمام صناديق الاقتراع.. حشود كبيرة من الشباب والنساء والشيوخ في لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية).. فيما علت الصفحة الأولى لصحيفة (الأخبار) عناوين (أنا الشعب... الملايين أمام اللجان في اليوم الأول للتصويت على التعديلات الدستورية)، أما صحيفة (الجمهورية) فتصدرت صفحتها الأولى عناوين (شعب مصر ما أروعك.. إقبال كثيف في اليوم الأول من التصويت على التعديلات الدستورية.. الفراعنة يبهرون العالم بـ (درس في الوطنية.. طوابير الاستفتاء تهزم أكاذيب الأعداء).

وأبرزت الصحف إدلاء الرئيس السيسي بصوته صباح أمس في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمدرسة الشهيد مصطفي يسري أبوعميرة بمصر الجديدة، وكذلك إدلاء السيدة قريتنه انتصار السيسي بذات اللجنة بمصر الجديدة.

وفي السياق، نقلت صحيفة (الأهرام) عن المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار محمود حلمي الشريف تأكيده انتظام اللجان الفرعية في أول أيام الاستفتاء بمختلف المحافظات، ولم يحدث تأخير إلا في بعض اللجان.

وأضافت الصحيفة أن الشريف قال- في مؤتمر صحفي بمقر الهيئة- إن الهيئة تتابع مع رؤساء 38 محكمة على مستوى الجمهورية سير العمل بمختلف اللجان، وإن هناك لجانا بجنوب سيناء في شرم الشيخ والقاهرة في مناطق الجمالية والعبور ومدينتي تم تدعيمها بعدد من القضاة والموظفين، لكثرة توافد الناخبين عليها، مضيفا أن الهيئة قبلت 80 منظمة، لمتابعة الاستفتاء، منها 22 دولية و58 محلية، فضلا عن 40 مؤسسة إعلامية محلية و152 دولية، و548 مراسلا، لتغطية أحداثه.

وذكرت الصحيفة أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع أمس إجراءات سير عملية الاستفتاء بجميع المحافظات وذلك من خلال غرفة العمليات الرئيسية بمركز معلومات مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن مدبولي أجرى حوارات عبر الفيديو كونفرانس مع عدد من المحافظين للتأكد من سير إجراءات الاستفتاء بسهولة ويسر وفتح جميع اللجان.

أما صحيفة (الأخبار) فأوردت أن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق تابع إجراءات تأمين سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية من داخل غرفة العمليات الرئيسية بقطاع الأمن، حيث استمع لشرح حول آلية عمل غرفة العمليات واتصالها المباشر ومتابعتها الدقيقة على مدار اليوم عبر الفيديو كونفرانس مع غرف العمليات الفرعية بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

ونقلت الصحيفة عن وزير الداخلية تأكيده على تنفيذ محاور خطط تأمين وإحكام الرقابة والسيطرة ويقظة وجاهزية القوات في التعامل مع أي أحداث أو مواقف طارئة خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية وتوفير المناخ الآمن للمواطنين خلال إدلائهم بأصواتهم، مشيرا إلى أنه بالرغم من النجاحات الأمنية التي تحققت خلال الآونة الأخيرة إلا أنه ما زالت هناك محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار، مؤكدا عزم الأجهزة الأمنية وتصميمها على مواجهة تلك المحاولات بكل قوة في سبيل استكمال مسيرة الوطن في التنمية والبناء والديمقراطية.

وأوردت صحيفة (الجمهورية) أن نحو 44 منظمة محلية و3 منظمات دولية هي (متطوعون بلا حدود) الآسيوية بلبنان، منتدى (جالس أرغنتا) بأوغندا ومنظمة (إيكو) الأوروبية باليونان أكدت توافر المعايير الدولية للانتخابات والاستفتاء من خلال متابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، كما أكدت المنظمات استقرار الأمن وتواجد الشرطة والجيش داخل وخارج اللجان بالإضافة إلى مشاركة واسعة من فئات الشعب المختلفة في عملية التصويت.

ونقلت الصحيفة عن رئيس مؤسسة (ماعت) للسلام والتنمية لحقوق الإنسان أيمن عقيل إعلانه عن تشكيل البعثة الدولية المكونة من 65 متابعا ومتابعة في 14 محافظة، مشيرا إلى أنه سوف تصدر 3 بيانات يوميا تكشف عن اللجان التي تمت زيارتها ومراكز الاقتراع ونتائج عملية المتابعة بشكل يومي، لافتا إلى عقد مؤتمر صحفي يوم الأربعاء المقبل للإعلان عن التقرير المبدئي لعملية المتابعة.

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وأشارت الصحيفة إلى أن عقيل قال إن البعثة زارت 8 محافظات حتى الآن وهي الإسكندرية والشرقية والقاهرة والجيزة وسوهاج والمنيا والفيوم والمنوفية، واصفا المشهد بأن هناك تكدسا أمام اللجان مع وجود عربات تجوب حول اللجان دعما للمشاركة في الاستفتاء.

وفي تقرير نشرته صحيفة (الأهرام) في عددها الصادر اليوم تحت عنوان (النساء يتصدرن طوابير الاستفتاء نعم للاستقرار والتنمية وبناء الوطن)، جاء فيه «مسيرة نسوية كبيرة بدأت منذ عام 1919 وحتى أمس في الصباح الباكر وفى الثامنة صباحا حرصت النساء على الوجود أمام اللجان للإدلاء بأصواتهن على مستوى الجمهورية.. وقفت السيدات بجانبهن أولادهن الذين يعيشون لأول مرة تجربة ديمقراطية، يتساءلون (يعنى أيه استفتاء) والأخرى تريد أن تصل إلى الحبر الفسفوري لتغمس أصابعها به وتمزح هنا وهناك مبتسمة، وطفل آخر يريد أن يلتقط صورة بجانب أحد الضباط الذين يقومون بحماية اللجان الانتخابية، وهناك أمهات مسنات جلسن على المقاعد حتى يجيء دورهن في حب ودعواتهن تهز السماء».

وتحت عنوان (تصويت المصريين في الخارج ملحمة وطنية عابرة للحدود)، أوردت صحيفة (الأخبار) أن المصريين بالخارج صاغوا ملحمة وطنية عابرة للحدود في حب الوطن والمشاركة في بناء مستقبله فواصلت السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، لليوم الثاني عمليات التصويت على التعديلات الدستورية واستقبال أعضاء الجاليات المصرية للإدلاء بأصواتهم، بمقار اللجان الانتخابية، وعددها 140 مقراً انتخابياً داخل 124 دولة حول العالم.

وذكرت الصحيفة أن غرفة عمليات وزارة الخارجية تتابع إجراءات التصويت منذ اليوم الأول للاستفتاء بالبعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج، وشهدت اللجان الانتخابية في الخارج أمس تزايد توافد المواطنين على لجان الاستفتاء مع بداية عطلة نهاية الأسبوع في أنحاء مختلفة من دول العالم.

وأضافت أن وزارة الخارجية أكدت أن غرفة عمليات الوزارة مستمرة في متابعة عمليات التصويت على الدستور على مدار الساعة مع البعثات في الخارج، التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة سير عملية الاستفتاء، تيسير عملية إدلاء المواطنين بأصواتهم خاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، والرد على جميع الاستفسارات بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

إلى ذلك، أوردت صحيفة (الجمهورية) أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة السفير بسام راضي قوله إن الاجتماع تناول محاور خطط وزارة البترول بشأن التكرير والبتروكيماويات، حيث وجه الرئيس بقيام الوزارة بتطوير صناعة البتروكيماويات ذات القيمة المضافة لتواكب متغيرات السوق العالمية، بغرض تحقيق الاكتفاء الذاتي وتلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البتروكيماوية وتدعيم عدد من القطاعات الصناعية الوطنية وتصدير الفائض.

وفي سياق رئاسي آخر، نقلت صحيفة (الأهرام) توجيهات الرئيس السيسي، خلال اجتماعه أمس مع رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين جامع رئيسة جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بتعزيز أنشطة الجهاز كإحدى آليات الدولة لتوفير فرص العمل ورفع معدلات التشغيل ودعم شبكة الأمان الاقتصادى والاجتماعى، لا سيما من خلال جهود الجهاز في النهوض بمشروعات التنمية المجتمعية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المتحدث الرسمى باسم الرئاسة قال إن الرئيس أكد- خلال الاجتماع- إيمان الدولة بالدور الكبير الذي تقوم به المشروعات الصغيرة والمتوسطة كقاطرة للتنمية، موجها في هذا الصدد بمواصلة تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعظيم مساهمته في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وفي سياق آخر، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن الفريق أول صدقي صبحي مساعد رئيس الجمهورية لشئون الدفاع والوفد المصري المرافق له، وصل ممثلا عن الرئيس السيسي إلى تشاد لحضور قمة تجمع دول الساحل والصحراء، بحضور رؤساء الدول وممثلي رؤساء الدول والحكومات دعما للنهوض بالقارة الأفريقية الواعدة.

وأضافت الصحيفة أنه كان في استقبال الوفد من الجانب المصري سفير مصر محمد عرابي وقنصل مصر العام سامح أسامة ومدير إقليم مصر للطيران مادلين مكرم معوض.

خارجيا، نشرت صحيفة (الأهرام) تأكيد جيسون جرينبلات المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط أن سيناء ليست جزءا من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والمعروفة إعلاميا باسم (صفقة القرن).

ونقلت الصحيفة عن مبعوث ترامب للسلام في الشرق الأوسط- في تغريدة بشأن خطتهم في منطقة الشرق الأوسط والتي يطلق عليها (صفقة القرن)، فيما يخص سيناء- «إن ما يتردد بأن سيناء جزء من هذه الخطة كاذب»، وأضاف- في تغريدة على حسابه بموقع تويتر- «رجاء لا تصدقوا كل ما تقرأونه، فوجئت وحزين برؤية أشخاص لا يعرفون ما الذي تحويه خطتنا يختلقون وينشرون أخبارا كاذبة».

وعن الأوضاع في ليبيا، تابعت الصحف إعلان الجيش الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، أنه بسط سيطرته على كوبري مطار طرابلس الدولي وكوبري وادي الربيع بالكامل، وأنه يتأهب للبدء في المرحلة الثانية من معركة تحرير طرابلس.

ونقلت الصحف عن المنذر الخرطوش مسؤول المركز الإعلامي للواء 73 مشاة، التابع للقيادة العامة للجيش القول إن «الجيش الوطني الليبي يسيطر منذ بدء العمليات العسكرية على كوبري المطار وكوبري وادي الربيع بالكامل»، مشيرا إلى أن «قوات الجيش الليبي بانتظار تعليمات غرفة العمليات الرئيسية للبدء في المرحلة الثانية من الخطة».