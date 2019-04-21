شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إقبال المواطنين بالمعادى للمشاركة فى ثانى أيام الاستفتاء على الدستور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد عدد من المواطنين على مقار اللجان الانتخابية فى منطقة المعادى، للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية والذى بدأ أمس السبت ويستمر حتى غدا الاثنين داخل مصر.

وحرص الناخبون على الحضور فى الساعات المبكرة، بل أن بعضهم حضر قبل فتح مقار اللجان، وانتظروا حتى فتح اللجان فى التاسعة من صباح اليوم.



استعداد المواطنين للمشاركة فى الاستفتاء



بدء توافد المواطنين للمشاركة فى التصويت

Advertisements



لجان الاستفتاء تفتح أبوابها فى ثانى الأيام

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.