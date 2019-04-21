شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يعقد مباحثات مع نظيره الفلسطينى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم الأحد، بقصر الاتحادية الرئيس الفلسطينى محمود عباس لعقد قمة بشأن آخر مستجدات القضية الفلسطينية. صرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى.

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