شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق فى سريلانكا إلى 100 قتيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مدير مستشفى ومسئولو شرطة، إن تفجيرات وقعت فى كنائس وثلاثة فنادق بسريلانكا فى عيد القيامة اليوم الأحد، أسفرت عن مقتل نحو مئة شخص وأصابت أكثر من 400، بعد هدوء فى الهجمات الكبرى منذ انتهاء الحرب الأهلية قبل عشرة أعوام.

وقال مسؤول بالشرطة لرويترز، إنه فى كنيسة سانت سيباستيان فى كاتوابيتيا شمالى كولومبو، سقط أكثر من 50 قتيلا وأوضحت صور جثثا على الأرض ودماء على المقاعد الخشبية وسقفا مدمرا.

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وذكرت تقارير إعلامية أن 25 شخصا قُتلوا فى هجوم على كنيسة فى باتيكالوا بالإقليم الشرقي، ولم يرد إعلان عن المسؤولية فى دولة شهدت حربا لمدة عقود مع الانفصاليين التاميل حتى عام 2009 كانت تفجيرات القنابل خلالها أمرا شائعا.

ودعا رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغ، إلى اجتماع لمجلس الأمن الوطنى فى مقره فى وقت لاحق اليوم.