سفير مصر بنيوزيلندا: الجالية لديها وعى سياسى وتدرك ظروف المرحلة الراهنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق الوسيمى، سفير مصر فى نيوزيلندا اهتمام الجالية المصرية فى العاصمة ولنجتون على الإدلاء بأصواتهم خلال أيام التصويت على التعديلات الدستورية .
وقال الوسيمى - فى تصريحات خاصة لقناة (إكسترا نيوز) الفضائية اليوم الأحد، إن " الجالية المصرية لديها وعى سياسى، وتدرك ظروف المرحلة الراهنة"، مشيرا إلى أن أبناء الجالية يقودون عملية التصويت فى الخارج باعتبار نيوزيلندا الدولة الأولى التى يفتح فيها باب الاقتراع.
وأضاف أن " مشاركة أبناء الجاليات المصرية فى الانتخابات السابقة، وفى المحافل الديمقراطية المختلفة ولدت لديهم فكرة الواجب الوطنى تجاه بلدهم الأم "، مشيدا بالتواصل المستمر لوزارة الهجرة مع الجاليات خلال الفترة الأخيرة .
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