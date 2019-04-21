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محافظ جنوب سيناء يلتقي سفير بيلاروسيا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، سفير دولة بيلاروسيا في مصر، سيرغيي راشكوف، للتشاور بشأن الإعداد لزيارة وفد لكبار الشخصيات من مينسك.

ومن المقرر أن يقوم الوفد البيلاروسي بزيارة بعض المقاصد السياحية في شرم الشيخ وطور سيناء وسانت كاترين، في إطار العلاقات والزيارات المتبادلة.

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