شكرا لقرائتكم خبر عن 6 خطوات يتخذها رئيس اللجنة الفرعية بعد انتهاء الاستفتاء.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لليوم الثانى على التوالى ولليوم الثالث على التوالى يواصل المصريون فى الداخل والخارج التصويت على التعديلات الدستورية اليوم الأحد حيث تبدأ العملية فى فى تمام الساعة الــ9 صباحا وتنتهى فى التاسعة مساء
وهناك عدة خطوات يجب على رئيس اللجنة الفرعية اتباعها خلال الإشراف على سير الإستفتاء وعند تسليمه الأوراق والمستندات للمحكمة الإبتدائية وهى .
- نموذجا " 5، 6 " استفتاء بعدد مساو لعدد اللجان الفرعية باللجنة العامة.
- نموذج رقم " 8 " استفتاء. نموذج رقم " 9 " استفتاء.
- دفاتر إيصالات الاستعلام المستخدمة.
- نموذج رقم " 10 " استفتاء.
- الحقائب الزرقاء المغلقة بالقفل البلاستيكى، وعلى كل منها رقم اللجنة الفرعية.
- خاتم اللجنة العامة.
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