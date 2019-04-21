شكرا لقرائتكم خبر عن 6 خطوات يتخذها رئيس اللجنة الفرعية بعد انتهاء الاستفتاء.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لليوم الثانى على التوالى ولليوم الثالث على التوالى يواصل المصريون فى الداخل والخارج التصويت على التعديلات الدستورية اليوم الأحد حيث تبدأ العملية فى فى تمام الساعة الــ9 صباحا وتنتهى فى التاسعة مساء

وهناك عدة خطوات يجب على رئيس اللجنة الفرعية اتباعها خلال الإشراف على سير الإستفتاء وعند تسليمه الأوراق والمستندات للمحكمة الإبتدائية وهى .

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