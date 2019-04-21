شكرا لقرائتكم خبر عن 80 مصابا على الأقل فى انفجارات سريلانكا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر طبية، أن نحو 80 مصابا، على الأقل سقطوا حتى الآن جراء الانفجارات التى ضربت مدنا فى سريلانكا.
وقد وقعت عدة انفجارات بالعاصمة السريلانكية كولومبو ومدن أخرى فى توقيت متزامن، ونقلت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية، صباح اليوم الأحد، أن الانفجارات استهدفت كنيستين وفندقين فى العاصمة السريلانكية، فيما لم ترد حتى الأن أى معلومات عن ضحايا.
كانت هذه تفاصيل خبر 80 مصابا على الأقل فى انفجارات سريلانكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.