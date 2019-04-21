شكرا لقرائتكم خبر عن 80 مصابا على الأقل فى انفجارات سريلانكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر طبية، أن نحو 80 مصابا، على الأقل سقطوا حتى الآن جراء الانفجارات التى ضربت مدنا فى سريلانكا.

وقد وقعت عدة انفجارات بالعاصمة السريلانكية كولومبو ومدن أخرى فى توقيت متزامن، ونقلت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية، صباح اليوم الأحد، أن الانفجارات استهدفت كنيستين وفندقين فى العاصمة السريلانكية، فيما لم ترد حتى الأن أى معلومات عن ضحايا.