شكرا لقرائتكم خبر عن 26 إجراءً يجب على رؤساء اللجان إتباعها قبل استكمال الاستفتاء.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عدة اجراءات يجب على رؤساء اللجان الفرعية قبل فتح باب التصويت فى تمام الساعة الـــ9 صابحا، خلال أيام الأستفتاء الثلاثة منها التحقق من سلامة قفل الصندوق الانتخابى الذى تم إغلاقة بالشمع الحمر فى التاسعة مساء أمس السبت وملاءمة المقر الانتخابى وتجهيزه وسلامة نوافذه وأبوابه، وسلامة المكان الذى سيتم وضع صندوقى الاقتراع به " صندوق مخصص للناخبين المقيدين باللجنة، وصندوق مخصص للناخبين الوافدين، وكبائن الاقتراع ".

وعلى هذا يجب تأكد رئيس اللجنة قبل بدء التصويت من:

1. التحقق من سلامة قفل الصندوق الانتخابى الذى تم إغلاقة بالشمع الحمر فى التاسعة مساء أمس السبت

2. وجود ملصق برقم اللجنة الفرعية مثبت بمكان ظاهر خارج اللجنة.

3. وجود الملصق الوارده به التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء نموذج رقم " 4 "

4. وجود لافتات إرشادية تسهل عملية التصويت خارج مقر اللجنة وداخلها.

5. عدم وجود أية لافتات أو ملصقات تحمل تأثيرا على الناخبين وتكليف قوة التأمين بإزالتها

6. وجود إضاءة جيدة داخل اللجنة

7. سهولة حركة الناخبين داخل اللجنة

8. تنظيم طابور بالتنسيق مع المسئول عن تأمين المركز الانتخابى بإشراف منسق الطابور، وإرشاد الناخبين لأرقامهم بالكشف، وتنظيم الطابور داخل اللجنة مع أولوية لكبار السن وذوى الاعاقة.

9. تحديد مكان تواجد المتابعين داخل اللجنة، على النحو الذى يمكنهم من متابعة عملية الاستفتاء، دون التسبب فى تعطيلها أو عرقلتها.

كما يتوجب على رئيس اللجنة القيام بالتأكد من وجود عدة أشياء داخل اللجنة الفرعية هى:

1· مراجعة أدوات عملية الاستفتاء

2· صندوق كرتونى مؤمن بداخله دفاتر بطاقات الاقتراع

3· نسخة واحدة من كشف الناخبين المقيدين باللجنة نموذج " 2 " استفتاء تسلم لمنسق الطابور

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4· كابينة أو أكثر من كبائن الاقتراع، بما يتناسب مع مساحة مقر اللجنة، وعدد الناخبين بها.

5· وضع الكبائن على النحو الذى يمكن رئيس اللجنة من متابعة عملية الاستفتاء، مع الحفاظ على سرية التصويت، بحيث يصوت الناخب وظهر واضح لرئيس اللجنة.

6· عدد كاف من صناديق الاقتراع البلاستيكية الشفافة كبيرة الحجم، بواقع صندوق لكل 3000 ناخب تقريبا. يثبت على كل صندوق رقم اللجنة الفرعية

وجود صندوق مغلق بداخله ما يلى:

1· نسخة واحدة من كشف الناخبين المقيدين باللجنة نموذج رقم " 1 " استفتاء تعلق خارج اللجنة.

2· نسخة واحدة على الأقل من النماذج أرقام " 2،3،5،6،7 " استفتاء، عدة نسخ من النوذج رقم " 4 " استفتاء.

3· حافظة بلاستيكية شفافة مفردة لحفظ محاضر اللجنة الفرعية.حافظة بلاستيكية شفافة مفردة لحفظ محاضر اللجنة الفرعية رقم " 1 " استفتاء.

4· حافظة بلاستيكية شفافة مفردة لحفظ محاضر اللجنة الفرعية رقم " 3 " استفتاء.

5· عدد كاف من الأقفال البلاستيكية بواقع " 5 " لكل صندوق، بالإضافة لعدد احتياطى لاستخدامه فى غلق مقر حفظ صناديق الاقتراع بعد انتهاء الاقتراع، أو استخدامه عند الضرورة.

6· خاتم اللجنة الفرعية.

7· عدد كاف من الشريط اللاصق المؤمن.

8· عدد كاف من زجاجات الحبر الفسفورى بواقع زجاجة لكل " 500 " ناخب.

9· الأدوات المكتبية " مظاريف، أقلام، أوراق ".حقيبة زرقاء اللون لتجميع اوراق عملية الاستفتاء.

10· جوال بلاستيك لحفظ بطاقات الاقتراع غير المستخدمة وكعوب دفاتر بطاقات الاستفتاء.

11· يخطررئيس اللجنة الفرعية المسئول عن المركز الانتخابى أو الاتصال باللجنة العامة فى حالة وجود نقص فى مواد عملية الاستفتاء.