شكرا لقرائتكم خبر عن "عمليات قومى المرأة" تواصل تلقى شكاوى السيدات خلال التصويت بالاستفتاء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل اليوم الأحد، المجلس القومى للمرأة غرفة عملياته التى تعقد بمقر المجلس برئاسة الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، لمتابعة واستقبال شكاوى واستفسارات السيدات خلال التصويت على الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وتستقبل غرفة عمليات المجلس القومى للمرأة، استفسارات وشكاوى السيدات على رقم 15115 طوال أيام الاستفتاء وحتى غلق باب اللجان، ومقرها المجلس القومى للمرأة.

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وكانت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس أدلت بصوتها فى اﻹستفتاء على التعديلات الدستورية بلجنة مدرسة الشهيد مقدم أحمد أبو الدهب " مدرسة الدقى اﻹعدادية بنين"، حيث دعت وحثت كافة السيدات على النزول والمشاركة.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أعلننت عن المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وبدوره قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه وصل إلى الهيئة الوطنية للانتخابات كتاب رئيس الجمهورية يطالب فيه الهيئة بدعوة الناخبين للاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور بتاريخ 16أبريل 2019 عقب موافقة البرلمان بالأغلبية على تلك التعديلات.