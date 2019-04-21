شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثالث.. "الهجرة" تطلق غرفة عملياتها لمتابعة تصويت المصريين فى الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطلق وزارة الهجرة اليوم الأحد ، لليوم الثالث على التوالى ، غرفة عملياتها، التي وجهت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد بتشكيلها في مقر الوزارة أيام 19 و20 و21 أبريل الجاري، لمتابعة عملية التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين بالخارج، وكذلك لتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من الناخبين على مدار الساعة.

و تخصص الأرقام التالية لغرفة عمليات الوزارة: "01289850655 – 01017071810 –01159476593"، وأيضًا البريد الإلكتروني التالي: ([email protected].gov.eg)، وذلك للتواصل مع المصريين بالخارج، وللتعرف على كل ما يواجههم من مشكلات بهدف التعامل معها والتدخل لحلها من خلال الاتصال وإحاطة الجهات المعنية بالمشكلة، كما تم تجهيز غرفة العمليات بكافة أجهزة الاتصال للربط بالصوت والصورة بين الغرفة مقار البعثات الدبلوماسية المصرية إلكترونيًا مع الغرفة، التي يتم تغذيتها بقواعد بيانات الناخبين من أبناء الجاليات المصرية في مختلف دول العالم.

وتجري عملية التصويت في (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت في الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لدولة الاعتماد.