أخبار مصر | أشرف مرعي يدعو الأشخاص ذوي الإعاقة للاستفتاء تحقيقا للواجب الوطني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أشرف مرعي يدعو الأشخاص ذوي الإعاقة للاستفتاء تحقيقا للواجب الوطني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي لشئون الإعاقة، أنه يتم التعامل مع شكاوى الناخبين من خلال التواصل مع الهيئة الوطنية للإنتخابات، وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، لتذليل العقبات التي تواجه الناخبين من ذوي الإعاقة.

ووجه المشرف العام على المجلس دعوته للأشخاص ذوي الإعاقة، في جميع محافظات الجمهورية النزول للإدلاء بأصواتهم تحقيقاً للواجب الوطني والمشاركة بفاعلية فى الإستفتاء على التعديلات الدستورية، مشيراً إلى أن ذلك يعد ترجمة عملية للشعور بالمسئولية، وبدور الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع كأفراد فاعلين به.

وانطلقت اليوم السبت، عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، موعد إجراء الاستفتاء في خارج مصر وداخلها وذلك بواقع 3 أيام متتالية.

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وحددت الهيئة أيام الجمعة والسبت والأحد، 19 و20 و21 إبريل الجاري، لاستفتاء الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 إبريل الجاري، للاستفتاء في داخل مصر.

وأعلنت الهيئة أن المصريين الوافدين من الخارج يحق لهم التصويت في كافة اللجان بربوع مصر وفي كافة المحافظات، كما استحدثت طرق جديدة لمساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ودعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات جموع الشعب المصري إلى الاستفتاء تحت شعار "انزل.. شارك.. قول رأيك"، رافضا الدعوات التي طالبت بمقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وكان البرلمان برئاسة علي عبدالعال، قد اجتمع الثلاثاء الماضي، وصوت بشكل نهائي بالموافقة على التعديلات الدستورية، بأغلبية الأعضاء.