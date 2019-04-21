أخبار مصر | "القومي للإعاقة" يشكل غرفة عمليات لمتابعة الاستفتاء وتلقي شكاوى الناخبين (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القومي للإعاقة" يشكل غرفة عمليات لمتابعة الاستفتاء وتلقي شكاوى الناخبين (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شكل المجلس القومي لشئون الإعاقة غرفة عمليات مركزية بمقره الرئيسي، خلال أيام الإستفتاء الثلاثة وستعمل غرفة العمليات على تلقى شكاوى الناخبين من الأشخاص ذوي الإعاقة في كل محافظات مصر التي تجرى فيها عمليات الإستفتاء على التعديلات الدستورية، من حيث توافر سبل الإتاحة في اللجان الاستفتائية وتيسير العملية الإنتخابية وإزالة الصعوبات والعوائق التي تعترضهم أثناء الإدلاء بأصواتهم .

وأكد الدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي لشئون الإعاقة، أنه تم التنسيق مع الهيئة الوطنية للإنتخابات وغرفة عمليات وزارة الداخلية بقطاع حقوق الإنسان، لإبلاغهم بالعوائق التي تعترض مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء عملية الإستفتاء من قبل غرفة عمليات المجلس لتذليل هذه الصعوبات.

وانطلقت اليوم عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، موعد إجراء الاستفتاء في خارج مصر وداخلها وذلك بواقع 3 أيام متتالية.

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وحددت الهيئة أيام الجمعة والسبت والأحد، 19 و20 و21 إبريل الجاري، لاستفتاء الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 إبريل الجاري، للاستفتاء في داخل مصر.

وأعلنت الهيئة أن المصريين الوافدين من الخارج يحق لهم التصويت في كافة اللجان بربوع مصر وفي كافة المحافظات، كما استحدثت طرق جديدة لمساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ودعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات جموع الشعب المصري إلى الاستفتاء تحت شعار "انزل.. شارك.. قول رأيك"، رافضا الدعوات التي طالبت بمقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وكان البرلمان برئاسة علي عبدالعال، قد اجتمع الثلاثاء الماضي، وصوت بشكل نهائي بالموافقة على التعديلات الدستورية، بأغلبية الأعضاء.