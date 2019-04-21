شكرا لقرائتكم خبر عن حضور مميز للسيدات وكبار السن في الاستفتاء.. واحتفالات أمام اللجان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجه السبت المواطنون فى مختلف محافظات مصر للإدلاء بأصواتهم على التعديلات الدستورية فى أول أيام الاستفتاء.

«المشاركة واجب وطنىّ، يجب أن يحرص عليه الجميع، ليعبروا عن رأيهم بحرية تامة، فى مناخ ديمقراطىّ كامل»، بهذا التصريح ناشد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، المواطنين التوجه للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء عقب قيامه بالإدلاء بصوته أمس.

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داعيًا المواطنين ممّن لهم حق التصويت للإدلاء بصوتهم، وممارسة حقهم الدستورى، وذلك بقوله: «المشاركة رسالة للعالم، تعكس مناخ الاستقرار، والديمقراطية التى نعيشها».

وفى سياق متصل أجمع معظم القضاة المشرفين على اللجان الانتخابية على أن السيدات وكبار السن هم النسبة الكبرى فى الحضور للتصويت فى اليوم الأول للاستفتاء داخل مصر، وقال آخرون إن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بالسماح للوافدين بالتصويت فى أى لجنة أثر بشكل كبير فى الإقبال.

«المصرى اليوم» من خلال فريق عمل من المصورين جابت عددًا كبيرًا من اللجان فى مختلف المحافظات، ورصدت بالصور تجاوب المواطنين مع اليوم الأول للاستفتاء على التعديلات الدستورية.

استفتاء التعديل الدستوري

استفتاء التعديل الدستوري