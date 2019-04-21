شكرا لقرائتكم خبر عن "اعرف الصح" .. متى يكون صوتك صحيحا فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت الهيئة الوطنية للانتخابات طريقة التصويت الصحيحة، والتى يجب الالتزام بها خلال عملية التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، كما أوضحت الطريقة التى تؤدى إلى إبطال الأصوات حتى يتلافها المواطنين خلال عملية "الاستفتاء".

طريقة التصويت

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