شكرا لقرائتكم خبر عن 7 خطوات ضمن خطة الدولة لتطوير قطاع الزراعة فى مصر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضع الدولة نصب عينيها قطاع الزراعة كواحد من أهم القطاعات التى تسعى لتطويرها ضمن رؤيتها 2030، وذلك استكمالا للجهود التنفيذية لتطوير جهود قطاع الزراعة فى مصر، وفيما يلى 7 خطوات تعتمد عليها الحكومة لتطوير قطاع الزراعة :

1- تحقيق معدلات عالية للأمن الغذائى والاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية.

Advertisements

2- رفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لقطاع الزراعة من 3.7% نهاية العام المالى الجارى.

3- تحقيق أقصى كفاءة اقتصادية فى تخصيص واستخدامات الموارد من المياه والأراضى وتنميتها.

4- رفع معدل نمو الصادرات الزراعية بتحقيق نسبة نمو تصل إلى 5% للعام المالى الجارى واللاحق.

5- توفير فرص العمل ورفع مستويات المعيشة بالمناطق الريفية.

6- تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القطاع الزراعى فى مصر.

7- تعظيم الاستفادة لتطوير السياسات والآليات التنفيذية والتمويلية لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة.