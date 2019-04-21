شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: تواصل تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إنه منذ بدء موسم تصدير المنتجات الزراعية الخضر والفاكهة جميع الشحنات المصدرة تنطبق عليها جميع الإجراءات الحجرية، وفقا للمعايير الدولية المتفق عليها لجودة الصادرات والتى من شأنها تضمن زيادة صادرات المنتجات الزراعية لجميع الأسواق العالمية.

وأضاف "العطار "، فى تصريحات لـ "الخليج 365 "، أن وزارة الزراعة تواصل تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمانا المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية وزياردة الصادرات، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة.

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وأكد " العطار "، أن هناك إجراءات صارمة ضد اى من الشركات الغير ملتزمة بتطبيق الإجراءات المتبعة فى التصدير، وفى حالة مخالفتها للإجراءات يتم وقف الشركة وإحالتها الى النيابة العامة وقف التعامل مع الإدارة المركزية للحجر الزراعى وادراجها فى قائمة سوداء، بالإضافة الى استخدام الأختام الجديدة لدى أجهزة الحجر الزراعى فى تبخير باليتات الخشب المستخدمة فى نقل المنتجات الزراعية0.

فيما حذرت الإدارة المركزية للحجر الزراعى، الشركات المصدر من استخدام اختام بخلاف الاختام المعتمدة من الحجر الزراعى، خاصة بعد تغيير جميع الأختام المستخدمة لدى أجهزة الحجر الزراعى، بهدف إثبات تبخير الباليتات بأختام حرارية غير قابلة للتزوير، حيث توضح الأختام الجديدة بيانات الرسائل ومطابقة للبند الـ"15" من معايير الصحة النباتية، وهدفها زيادة الصادرات وتقليل إخطارات الرفض للسلع الزراعية بسبب عدم وضوح الأختام.

وأكد تقرير الحجر الزراعى، أن إجراءات استخدامات "الباليتات الخشبية"، فى الصادرات الزراعية يعتمد على تبخيرها بغازات قاتلة للحشرات وناخرات الأخشاب والحشرات التى قد تكون محمولة على هذه الأخشاب من خلال ختم معتمد، لافتا إلى أن الأختام الجديدة تضمن وضع أختام مطابقة للمواصفات الدولية بطريقة لا تقبل الإزالة، وتتم عملية التبخير بواسطة شركات متخصصة ومعتمدة من أجهزة الحجر الزراعى المصرى وتتم عملية التبخير بالاشراف الكامل لدى الأجهزة .