أخبار مصر | استقالة جماعية لـ"أمانة الجيزة" من حزب المحافظين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استقالة جماعية لـ"أمانة الجيزة" من حزب المحافظين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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تقدم أعضاء أمانة محافظة الجيزة بالكامل بحزب المحافظين، وعلى رأسهم خالد فرج خطاب أمين الحزب باستقالتهم.

وأرسل خالد خطاب، بيانًا بالاستقالة، إلى أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، نيابة عن جميع أعضاء الأمانة، جاء فيه: "نظرًا لاختلاف الرؤى التى وضحت جلية بين أعضاء أمانة محافظة الجيزة وقيادة الحزب وتوجهاته، ولصعوبة استمرار العمل مع ما يراه أعضاء الأمانة اتجاهًا ضد مصالح الدولة العليا، وتفردًا بقرار مصيرى كان من باب أولى التشاور وأخذ الرأى فيه، وكثير من الأسباب الأخرى، وبعد مشاورات كثيرة ومتأنية، تقرر تقديم استقالة جماعية من الحزب، مع تقديم الشكر على الفترة التى عملنا فيها كأمانة محافظة بكل حب للوطن، وبكل حب بيننا".