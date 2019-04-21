شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائى الأزهرى يؤدون امتحان نهاية العام.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتظم اليوم الأحد، بالمناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية، ثانى امتحانات الفصل الدراسى الثانى، للصفين الرابع والخامس الابتدائيين، للعام الدراسى 2018/2019.
ويؤدي طلاب الصفين الرابع والخامس الامتحانات اليوم الأحد، الامتحان بمادتى التربية الإسلامية والعلوم ،حيث أدى الطلاب أمس السبت، الامتحان فى مادة القرآن الكريم.
ومن المقرر أن تستمر الامتحانات حتى يوم السبت المقبل 27/4/2019، حيث يُمتحن الطلاب فى مادتى الرياضيات والحاسب الآلى.
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