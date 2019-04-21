شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائى الأزهرى يؤدون امتحان نهاية العام.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتظم اليوم الأحد، بالمناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية، ثانى امتحانات الفصل الدراسى الثانى، للصفين الرابع والخامس الابتدائيين، للعام الدراسى 2018/2019.

ويؤدي طلاب الصفين الرابع والخامس الامتحانات اليوم الأحد، الامتحان بمادتى التربية الإسلامية والعلوم ،حيث أدى الطلاب أمس السبت، الامتحان فى مادة القرآن الكريم.

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ومن المقرر أن تستمر الامتحانات حتى يوم السبت المقبل 27/4/2019، حيث يُمتحن الطلاب فى مادتى الرياضيات والحاسب الآلى.