شكرا لقرائتكم خبر عن الرياضيون يقبلون على المشاركة في الاستفتاء الدستوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك عدد كبير من الرياضيين فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى انطلقت فعاليتها السبت، وتستمر حتى غدا الاثنين، وحث الرياضيون أفراد الشعب على أهمية المشاركة فى الاستفتاء وضرورة النزول للتصويت، لإرسال رسالة للعالم أجمع بأن الشعب بأكمله يدعم مسيرة التنمية، وحرص عدد كبير على المشاركة فى اليوم الأول.

وأدلى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بصوته فى التعديلات الدستورية المقترحة، واطمأن صبحى على سير العملية الانتخابية داخل اللجنة، مؤكدا أهمية مشاركة الجميع فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية باعتبارها واجبًا وطنيًا، مضيفا أنه تم تدريب 29 ألف من شباب البرلمان بالمحافظات لنشر التوعية السياسية بأهمية التعديلات الدستورية.

وأكد أن الوزارة تقوم بدور كبير فى نشر الصورة الصحيحة للتعديلات الدستورية وذلك لمكافحة الشائعات التى تحيط بالمشهد السياسى المصاحب لعملية إجراء الاستفتاء، وأضاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية من مساعدى ومعاونى الوزير تعمل على مدار الساعة بمقر ديوان الوزارة وطوال مدة الاستفتاء وكذلك غرفة عمليات محلية بكل مديرية شباب.

وأوضح أن الوزارة طبعت 100 ألف نسخة من نص التعديلات الدستورية المقترحة وذلك من أجل توزيعها على مراكز الشباب بالجمهورية، المنتديات، مراكز التعليم المدنى، الجامعات والهيئات، الوزارات، الأندية الكبرى ومؤسسات الدولة تحت شعار «الكلمة كلمتك».

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فيما أشاد المهندس فرج عامر، رئيس نادى سموحة ورئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، بالإقبال الكبير، قائلًا: «طوال حياتى ومشاركاتى المتعددة فى الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية والأندية الرياضية والنقابات المهنية وغيرها لم أشاهد ما رأيته من مشاركة إيجابية وكبيرة تفوق الخيال من الشعب المصرى العظيم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية».

ووجه ضياء السيد، نجم الأهلى الأسبق، الدعوة إلى كل أفراد الشعب المصرى للمشاركة فى التصويت على التعديلات الدستورية، قائلًا «كل مصرى لازم ينزل»، مضيفًا: «مصر أثبتت اليوم أنها قادرة على التحدى وتسير فى طريقها الصحيح نحو الإصلاح والتنمية».

فيما وصف أحمد حسن، عميد لاعبى العالم، الإقبال الكبير من الشعب المصرى بأنه أمر متوقع، خاصة أن المواطن المصرى دائما يظهر وقت الشدائد ويكون حصان الرهان الكسبان فيما يتعلق بمصلحة وطنه من خلال رسائل قوية للعالم بأن الشارع المصرى خرج ليس للتصويت فقط وإنما دعما ومباركة لمسيرة الإنجازات التى تتحقق كل يوم.

وأكد أن مشاركة الرياضيين واجب وطنى تأكيدًا لدورهم المجتمعى فى رد الجماهير التى تقف خلفهم وتحملهم على الأعناق وتأكيد لوعى الرياضيين بدعم مسيرة التنمية، فيما أعرب اللواء أحمد الفولى، نائب رئيس الاتحاد الدولى للتايكوندو، عن سعادته بأداء دوره وواجبه الوطنى تجاه بلده بالإدلاء بصوته فى التعديلات الدستورية.

وقال عزمى مجاهد، عضو مجلس الزمالك الأسبق، إن المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية واجب وطنى للتأكيد على الاستقرار والمساهمة فى دعم الدولة. كما صوت السبت ثروت سويلم، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، وإيهاب لهيطة مدير المنتخب الأول ومطيع فخرى، رئيس اتحاد الجودو.