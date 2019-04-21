شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يشهد احتفالية ليلة النصف من شعبان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، نائبا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي الاحتفال بليلة النصف من شهر شعبان والليلة الختامية لمولد سيدي عبدالرحيم القنائي، مساء الأحد، بحضور الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي، والشيخ محمد الطراوي، وكيل وزارة الأوقاف.

رحب المحافظ في كلمته بجميع الحضور وزوار سيدي عبدالرحيم القنائي، وتقدم بالتهنئة إلى الرئيس السيسي وأبناء المحافظة بمناسبة الاحتفال بليلة النصف من شهر شعبان والليلة الختامية لمولد سيدي عبدالرحيم القنائي وقرب حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا إلى المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وقال الشيخ محمد الطراوي في كلمته: «نحتفل اليوم بمناسبة جليلة وهي ليلة النصف من شعبان ففي هذه الليلة استجاب رب العزة لرسوله الكريم بتحويل القبلة من المسجد الاقصي إلى المسجد الحرام واننا نحتفل ايضاً بمولد المعلم الجليل سيدي عبدالرحيم القنائي تجديدا لسيرته العطرة وترسيخ للقيم والمعاني التي عاش عمره داعيا إليها».