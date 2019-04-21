شكرا لقرائتكم خبر عن فى اليوم الثالث ..المصريون بأستراليا يصوتون على تعديلات الدستور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ المصريون فى العاصمة الاسترالية كانبرا والقنصلية العامة بـ"سيدنى" التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، لليوم الثالث والأخير، لتبدأ بعدها عملية فرز الأصوات، حيث شهد اليومين الماضيين اقبالا من قبل المصريين.

وفتحت السفارة أبوابها فى تمام الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت كانبرا الواحدة صباحاً بتوقيت القاهرة فى حضور السفير محمد خيرت سفير مصر بكانبرا، والقنصل العام ياسر عابد قنصل مصر بسيدنى .

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد قررت اجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى الخارج أيام 19 و20 و21 أبريل الجاري، وفى الداخل أيام 20 و21 و22 أبريل، مشيرة إلى أن مواعيد الاستفتاء فى الخارج راعت إجازات نهاية الأسبوع بالنسبة للمصريين المقيمين فى الخارج.

وتجري عملية التصويت في (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت في الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لدولة الاعتماد.

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ووفقًا للضوابط التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لكل مواطن مصري متواجد في الخارج التصويت في الاستفتاء على أن يحمل معه أصل جواز السفر المميكن الساري أو أصل بطاقة الرقم القومي سواء أكانت سارية أم لا.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

بداية الاقتراع فى اليوم الثالث للتصويت

بداية الاقتراع فى اليوم الثالث للتصويت