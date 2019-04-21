شكرا لقرائتكم خبر عن طب القاهرة تنظم مؤتمرها السنوى حول تشكيل مستقبل الطب فى مصر.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم كلية طب قصر العيني، اليوم، مؤتمرها السنوي تحت عنوان "تشكيل مستقبل الطب "الممارسة والمهنية".. نحو رؤية مصر 2030"، ويفتتح رئيس جامعة القاهرة، فعاليات المؤتمر التى تنطلق بقاعة الإحتفالات الرئيسية بالكلية.

وقالت الدكتورة هالة صلاح الدين عميد كلية الطب ورئيس المؤتمر، إن مؤتمر الكلية 2019، يهدف إلى تشكيل مستقبل الطب (رؤية مستقبلية 2030)، وذلك توافقًا مع النظرة المستقبلية لرئيس الجمهورية من أجل تشكيل مناخ علمي صحي للممارسة الطبية في مصر، مضيفة أن قصر العيني هو دار الطب والمدرسة الأولي في مصر والشرق الأوسط ولابد أن تكون المبادرة الأولي من خلاله، ليستمر قائدًا لكليات الطب في الوطن العربي.

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ويلقي المؤتمر الضوء على التدريب بعد التخرج وكيفية تطوير الإختبارات المعملية، إلى جانب إعتماد المستشفيات. كما يناقش المؤتمر التعاون الدولي مع وضع أسس التطبيق الكامل لنظام التعليم (5+2)، والتدريس الافتراضي.