"الشريف": ثاني أيام تصويت الاستفتاء بالخارج "تسير سيرا حسنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

قال المستشار محمود الشريف المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إن اليوم الثاني من عملية التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالخارج "يسير سيرا حسنا".

وأضاف "الشريف" في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن غرفتي العمليات بوزارتي الخارجية والهجرة، لم تتلق أية بلاغات عن وجود معوقات.

وأغلقت لجان التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أبوابها أمام المواطنين، في تمام التاسعة من مساء اليوم، بعد انتهاء المدة المُحددة في أولى أيام الاقتراع داخل مصر.

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وتستمر عملية تصويت المصريين بالداخل، للإثنين المقبل، بينما في الخارج حتى غدًا الأحد، عبر الاقتراع السري المباشر، ويحق التصويت لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

كما فتحت البعثات الدبلوماسية المصرية أبوابها، أمس الجمعة، أمام المصريين بالخارج؛ للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء لمدة ثلاثة أيام بمختلف دول العالم، وتستثنى منها 4 دول فقط (سوريا واليمن والصومال وليبيا).

وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

وشملت التعديلات الدستورية المقترحة تمديد فترة ولاية الرئيس إلى 6 سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها 6 سنوات أخرى تنتهي في 2030، كما جرى إقرار المادة التي تجيز تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك مادة تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية في مصر، كما تتضمن التعديلات مواد أخرى تتعلق بتعيين النائب العام وتمثيل الشباب والمرأة داخل مجلس النواب ودور واختصاصات مجلس الشيوخ حال إقراره.