نائب رئيس البنك الدولي يصوت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن (أ ش أ) أدلى الدكتور محمود محيي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مقر السفارة المصرية بواشنطن. وعقب الإدلاء بصوته، قال محي الدين، لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بواشنطن، إن المصريين في كافة الدول بما في ذلك الولايات المتحدة يشعرون بمسئولية المشاركة في مثل هذه الفعاليات التي تهمهم كمواطنين، مشيرا إلى أن الاستفتاء دعوة يجب تلبيتها للتعبير عن الرأي ووجهة النظر بشأن توجهات المستقبل للبلاد.

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