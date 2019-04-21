محافظ الجيزة: لجان الاستفتاء شهدت إقبالا كثيفا في أول يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - إسلام ضيف:

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن اليوم الأول في الاستفتاء على التعديلات الدستورية شهد إقبالا كثيفا من المواطنين فى العديد من اللجان على مستوى المحافظة.

وصرح المحافظ -في بيان اليوم السبت- أنه حرص على متابعة سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية داخل اللجان الانتخابية بالمتحف الزراعى بحى الدقى والتى توافد عليها المواطنين للادلاء بأصواتهم .

وقال المحافظ إنه تم تشكيل غرفة عمليات بكافة الوحدات المحلية والمديريات والتنسيق مع الغرفة الرئيسية بمقر الديوان العام للمحافظة والمتابعة الدورية لكل مسئول وتشكيل فرق للعمل بصفه دورية على مدار الــ 24 ساعة لسرعة التعامل مع أية مشكلات أو حالات طوارئ وللرد على أية إشاعات قد تؤثر على سير فعاليات الاستفتاء .

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كما حرص محافظ الجيزة على متابعة سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية داخل اللجان الانتخابية بمدرسة محمد كريم بحى جنوب الجيزة والتى توافد عليها المواطنين للادلاء بأصواتهم .

وأكد المحافظ رفع الاستعدادات القصوى والتنسيق بين مختلف الجهات لتوفير كافة التسهيلات للمواطنين لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم بحرية كاملة وإزالة المعوقات بمحيط اللجان الإنتخابية وإمدادها بالمولدات الكهربائية وطفايات الحريق ومبردات المياه ورفع جميع العربات والتشوينات ومخلفات القمامة من جميع الشوارع ومن محيط اسوار المدارس ومراكز الاستفتاء.

رافق المحافظ - خلال جولته لمتابعة عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية - اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية والعميد إيهاب رشاد رئيس حي الدقي، واللواء ياسر سامى رئيس حى جنوب الجيزة.

وفي استجابة سريعة من محافظة الجيزة، قام حى الهرم اليوم بتلبية رغبة أحد المواطنين من كبار السن في الإدلاء بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث تم تخصيص سيارة له بمرافقة أحد موظفى الحى لنقله إلى مقر لجنته بنطاق حى الهرم للإدلاء بصوته وإعادته إلى منزله مجددا. وقال العميد هانى رضا رئيس حى الهرم إنه بناء على توجيهات المحافظ بتوفير سبل الراحة للمواطنين تم توفير السيارة للمواطن لمساعدته فى اللإدلاء بصوته للتسهيل عليه نظرا لصعوبة تحركه من منزله.