أيمن عدلي يكشف أسباب سعي الإخوان لتشويه الاستفتاء على التعديلات الدستورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - حاتم أبوالنور:

أكد أيمن عدلي، عضو اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين أن الإقبال الشعبي على لجان التصويت في الاستفتاء يؤكد وعي المصريين بما تتعرض له مصر من مخاطر وإصرارهم على مساندة القيادة السياسية والقوات المسلحة في مواجهة هذه المخاطر.

وأضاف عدلي، في تصريحات لمصراوي، أن ميليشيات جماعة الإخوان الإرهابية تسعى إلى تشويه التعديلات الدستورية من خلال شائعات كاذبة تدَّعي فيها أنها تخدم مصالح بعينها، لكن الحقيقة أن هذه التعديلات تصب في مصلحة الدولة المصرية، وتثبيت أركانها، ودعم مؤسساتها من أجل مواجهة مخططات التخريب، وهذا ما يغضب الجماعة الإرهابية وأعداء الوطن الذين ظنوا أنهم يقتربون من العودة مرة أخرى، لممارسة مخططاتهم ضد مصر، لكن مع موافقة العديد على هذه التعديلات ستكون قد سدّت كل المتغيرات التي يمكن أن تنفذ منها هذه الجماعة.

وأشار عضو اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين إلى أنه يجب أن تكون قضيتنا هي كيف نساند الدولة في مواجهة هذه المخططات.

انطلقت، اليوم، عملية تصويت المصريين بالداخل في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتستمر حتى الإثنين المقبل، عبر الاقتراع السري المباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونًا و344 ألفًا و503 ناخبين.

وشملت التعديلات الدستورية المقترحة تمديد فترة ولاية الرئيس إلى 6 سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها 6 سنوات أخرى تنتهي في 2030، كما جرى إقرار المادة التي تجيز تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك مادة تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية في مصر، كما تتضمن التعديلات مواد أخرى تتعلق بتعيين النائب العام وتمثيل الشباب والمرأة داخل مجلس النواب ودور واختصاصات مجلس الشيوخ حال إقراره.