وفد أمني روسي يغادر القاهرة بعد التفتيش على مطاري شرم والغردقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:

غادر وفد أمني روسي رفيع المستوى، اليوم السبت، مطار القاهرة الدولي بعد زيارة لمطار شرم الشيخ والغردقة، حيث تم تفقد سير العمل بالمطارين.

وشاهد الوفد، إجراءات التامين بالمطارين في إطار سعي الجانب الروسي لاستئناف حركة الطيران "الشارتر" والرحلات المنتظمة الي الغردقة وشرم الشيخ، والتي توقفت منذ حادث سقوط الطائرة الروسية في صحراء العريش نهاية أكتوبر 2015.

وكشفت مصادر مطلعة بالشركة المصرية للمطارات والملاحة الجوية، أن وفدا روسيا كبيرا ضم 14 فردا وصل القاهرة منذ عدة أيام، وتم تقسيمه إلى وفدين الأول توجه إلى الغردقة والثاني إلى شرم الشيخ حيث تفقدا صالات السفر والوصول بالمطارين، ومتابعة إجراءات تفتيش الركاب والحقائب وطرق إنهاء الإجراءات.

Advertisements

كما تم تفقد تأمين وجبات الطعام منذ لحظة إنتاجها وحتى وصولها إلى الطائرات، ومتابعة أسوار المطارين وكاميرات المراقبة، وأنظمة تأمين مهبط الطائرات، وأكدت المصادر متابعة اللواء وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات بشرم الشيخ والغردقة لأعمال الوفدين.

وضم الوفد مجموعة من خبراء أمن الطيران المدنى الروسي، الذين قاموا بالتفتيش وتفقد الإجراءات داخل المطارين عدة أيام، لتحديد مدى جاهزية المطارين لاستئناف حركة الطيران والسياحة الروسية للغردقة وشرم الشيخ بشكل كامل.

وشملت أعمال التفتيش، الإجراءات الأمنية داخل مقرات المحطات، والمراجعة الدائمة على مجموعات العمال المنوط بهم التواجد داخل الدوائر الجمركية وداخل الطائرات، وعدم وجود أي مخلفات أو مواد غير ذات أهمية داخل المركبات على أرض المهبط، والتعرف على حركة حقائب والمتعة وعفش الركاب، ومنطقة السيور وغيره من ملحقات المناطق الخدميه بالمطارين.