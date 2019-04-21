"تحذير وتوجيه وإشادة".. ماذا فعل كامل الوزير داخل محطة مصر اليوم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمود مصطفى:

أجرى المهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية اليوم السبت؛ للاطمئنان على سير العمل بمحطة مصر، عقب إدلائه بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

بدأ "الوزير" جولته في الواحدة ظهرا، بتفقد اللجنة الرئيسية للتصويت على الاستفتاء على التعديلات الدستورية، الخاصة بالمغتربين، والمقامة بالساحة الخارجية لمحطة مصر، ومتابعة عملية التصويت.

وحث الوزير، العاملين على المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الوطني، وتابع العمل داخل اللجنة الرئيسية، ووجه المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية، بتوفير مولدات كهرباء باللجنة، بعد انقطاع الكهرباء داخلها.

وقال الوزير لرسلان: "لازم تشغلوا المولدات.. هجي أمر بليل وأشوف اتنفذ كلامي ولا لأ".

وأوضح كامل الوزير، أنه لا يوجد أي توجيه انتخابي بلجنة الاستفتاء التي تواجد داخل محطة مصر، مضيفًا: "مفيش أي توجيه انتخابي، الناس داخلة تقول صوتها بحرية، ياريت كل الناس تروح تشارك".

وتابع: "العمال واثقين في استمرار أوضاعهم المعيشية التي تطورت في عهد الرئيس السيسي، وعاوزين مستقبل لأولادهم، وبالتالي هم مع الاستقرار والتنمية".

وحرص الوزير على التحدث مع عدد من المواطنين أمام لجنة التصويت، وحثهم على المشاركة في التصويت على التعديلات الدستورية.

وعقب ذلك، ترجّل "الوزير" إلى داخل محطة مصر لمتابعة سير العمل والاطمئنان على حركة القطارات، والخدمات المقدمة للجمهور.

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والتقى وزير النقل سيدة مسنة، واستفسر منها عن الخدمات المقدمة داخل محطة مصر، وثمن التذكرة، لترد "جنيه واحد"، ليُضيف: "أحسن من الميكروباص".

وتفقد الوزير العمل برصيف 1 بمحطة مصر، لمتابعة انتظام جداول التشغيل، ومنظومة الأكشاك الجديدة بالمحطة والتي وجه بها خلال الزيارات السابقة.

ووجه الوزير، رئيس الشركة الوطنية لعربات النوم والخدمات الفندقية والسياحية، بسرعة تشغيل الكافيتريا الموجودة على رصيف 1، وأن تكون على مستوى عالٍ من الخدمات المقدمة.

وشدد على ضرورة أن يتواجد جميع مسئولي السكة الحديد بجميع المحطات، وأن تتم متابعة عمل جميع طوائف التشغيل وتقديم كافة التسهيلات والخدمات للركاب.

والتقى الوزير، بعض العاملين والمواطنين بالمحطة، وطالبته إحدى بائعة متجولة بتوفير كشك لها داخل المحطة، كي تتمكن أن تنفق منه على أولادها، ليوضح أن وزارة النقل تسعى خلال الفترة المقبلة، لزيادة عدد الأكشاك بمحطة مصر، لتقديم خدمة متميزة للركاب.

واستمع كامل الوزير إلى عدد من الشكاوى من بعض العاملين بالهيئة، حيث جدد تأكيده: "لو ليك حق هتاخده، ولو ملكش هقطع رقبتك".

وحرص على صعود كابينة قطار قادم من الإسكندرية، بعد أن لاحظ ارتداء سائقه زيا أشبه بالخاص بقائدي الطائرات، وأجرى وزير النقل حوارا معه داخل الكبينة.

وقال وزير النقل، إنه تم تطوير محطة مصر بأيدي العاملين بالسكك الحديدية، الذين تمكنوا من إعادة تطوير مكان حادث محطة مصر، الذي وقع نهاية فبراير الماضي.