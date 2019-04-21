"شبورة وأمطار على السواحل".. الأرصاد تعلن طقس الـ 48 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها بشأن طقس الـ 48 ساعة المقبلة.

وتوقعت هيئة الأرصاد، أن يسود البلاد غدًا الأحد، طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، فيما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

ومن المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، كما تنشط رياح مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء، فيما تنشط على البحرين المتوسط والأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد الأحد:

السواحل الشمالية الغربية 19 14

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 20 12

الوجه البحري والقاهرة 23 14

جنوب سيناء والغردقة 25 18

شمال الصعيد 24 13

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 28 17

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طقس الاثنين

ومن المتوقع أن يسود الاثنين، طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، فيما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشرقية، فيما تنشط الرياح على البحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد الاثنين:

السواحل الشمالية الغربية 19 14

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 21 12

الوجه البحري والقاهرة 23 14

جنوب سيناء والغردقة 25 18

شمال الصعيد 24 13

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 29 17