وزيرة الهجرة: الرد على 180 استفسارًا للمصريين بالخارج عن الاستفتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبدالكريم:

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن غرفة العمليات التي شكلتها الوزارة لمتابعة سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين بالخارج، تعمل منذ مساء الخميس ومستمرة حتى الآن.

وأشادت مكرم -في بيان اليوم السبت- بحجم المشاركة في اليوم الثاني من الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين بالخارج، مشيرة إلى أن غرفة العمليات ردت على جميع استفسارات المواطنين حول الاستفتاء والتي وصلت إلى 180 استفسارًا، إضافةً إلى النصائح التي توجهها لهم.

وأوضحت أن تلك الاستفسارات تمثل بعضها في تساؤلات حول بطاقة الرقم القومي غير الصالحة إذا كانت ستمكن الناخبين من التصويت أم لا وغيرها، نافية كل الشائعات المتداولة حول وجود تصويت إلكتروني للمصريين بالخارج.

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وأكدت وزيرة الهجرة، أن اليوم له مذاق خاص، نظرًا للتزامن مع التصويت في الداخل، وهو ما يعكس أن الشعب المصري إيجابي ومتحمس لبناء مستقبل وطنه.

ووجهت الوزيرة شكرها إلى الجاليات المصرية في الكويت والسعودية والدول الأوروبية وخاصة بوليفيا والسودان، وقالت إنهم أثبتوا أنهم على قدر كبير من المسئولية، وعسكوا صورة إيجابية وطنية مشرفة لوطنهم بمشاركتهم الكبيرة في التصويت، خاصة مشاركة كل فئات المجتمع من الشباب والسيدات وكبار السن وذوي القدرات الخاصة.

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