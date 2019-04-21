الاستفتاء في 60 صورة| مصر تصوّت على التعديلات الدستورية

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير - أسامة عبدالنبي وجلال المسري وروجيه أنيس ومحمد حسام الدين ونادر نبيل وعلاء أحمد وحازم جودة ومحمود عبدالناصر وأحمد طرانة ومصطفى الشيمي وأحمد جمعة وأحمد النجار وعادل منصور:
منذ التاسعة صباحًا، ذهب المصريون إلى مقار الانتخابات للتصويت في اليوم الأول للاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وحتى التاسعة مساءً (موعد غلق اللجان)، كان المصريون على موعد بين الاختيار، من أقصاها في الإسكندرية والسلوم، إلى أدناها في أسوان والجنوب النوبي، تراصوا في طوابير لحسم اختيارهم.
عدسة "الخليج 365" كانت حاضرة أيضًا، لتنقل بالصورة: كيف شارك المصريون في اليوم الأول للاستفتاء؟
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