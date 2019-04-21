شكرا لقرائتكم خبر عن غرف الأحزاب: المواطنون يرفضون المقاطعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رصدت غرف العمليات، التي تم تشكيلها لمتابعة عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، إقبالًا كثيفًا على اللجان الانتخابية في اليوم الأول للاستفتاء، وهو ما وصفته برسالة إلى العالم عن حرص المصريين على المشاركة السياسية وتحديد مستقبلهم ورفض الدعوات إلى مقاطعة التصويت.

وقال حزب الوفد، في بيان، إن البلاد تشهد عرسًا ديمقراطيًا جديدًا، مشيرًا إلى أن التصويت يتم في هدوء في جميع المحافظات.

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وذكرت غرفة العمليات التابعة للحزب، المكلفة بمتابعة التصويت، أن العملية تتم في هدوء ونظام في جميع اللجان، وأن المتابعات الأولية لعملية التصويت أكدت وجود إقبال على اللجان، خاصة في المحافظات في الساعات الأولى بعد فتح باب الإدلاء بالأصوات.

ورصدت غرفة العمليات التابعة لحزب الحرية، برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، رئيس الحزب، المتحدث الرسمى لمجلس النواب، توافد المواطنين على مقار اللجان منذ الساعات الأولى، لافتة إلى أن لجان محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والإسماعيلية والمنوفية والدقهلية وجميع محافظات الصعيد شهدت إقبالًا كبيرًا على التصويت، كما رصدت الغرفة مشاركة الشباب بشكل مكثف في الإدلاء بأصواتهم، في ظاهرة جيدة أمام اللجان، بالإضافة إلى كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة. وشارك وفد من حزب الحركة الوطنية، برئاسة رؤوف السيد، في جولة على بعض اللجان الانتخابية بمنطقة العجوزة لمتابعة أعمال الاستفتاء والتصويت، حيث أشادوا بكثافة المشاركة.

وأكد حزب مستقبل وطن، في تقارير أصدرها عن اليوم الأول للاستفتاء، وجود مشاركة كبيرة من جانب النساء وإقبال هائل من المواطنين على لجان الاقتراع في جميع المحافظات.