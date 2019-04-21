شكرا لقرائتكم خبر عن لجنتان بمطار القاهرة.. وثالثة للمغتربين بمحطة مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خصصت الهيئة الوطنية للانتخابات لجنتين لتصويت الركاب المسافرين والقادمين بمطار القاهرة الدولى للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، كما خصصت لجنة للمغتربين بمحطة مصر برمسيس تيسيرًا عليهم.

وقال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة، إن الهيئة تستهدف تلبية حق المواطنين الدستورى في الإدلاء بأصواتهم مهما كانت ظروف وأماكن تواجدهم.

وأضاف «الشريف»، لـ«المصرى اليوم»، أن الهيئة يسّرت إجراءات التصويت على ذوى الاحتياجات الخاصة، وأنها مستمرة في المتابعة الدقيقة لكل تفاصيل العملية الانتخابية.

وشهدت لجنة المغتربين بمحطة مصر مظاهر احتفالية ودعوات إلى المشاركة في الاستفتاء، إذ انطلقت مسيرات جابت أرجاء المحطة، بالبلالين ومكبرات الصوت، لدعوة المواطنين إلى المشاركة.

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ورصدت «المصرى اليوم» مواطنًا يحمل حقيبة كبيرة ممتلئة، ويقف في طابور كبير ينتظر دوره للدخول للإدلاء بصوته، وعلق قائلًا: «الطابور طويل، بس حبى لبلدى يخلِّينى استحمل الشمس والحر والطوابير».

وأضاف أحمد سيد، المقيم بالفيوم: «أنا كنت هنا الصبح بدرى، كانت فيه ناس واقفة كتير قدام السرادق، ولما سألتهم عن سر تجمعاتهم قالولى إن دى لجنة للوافدين فقط، خرجت روحت المنوفية أرجّع فلوس كنت سالفها من زميل لىَّ، ورجعت في القطر تانى علشان أدِّى بلدى حقها زى ما رجّعت الفلوس اللى استلفتها».

وعن تواجده في لجنة محطة مصر، أوضح: «كنت في زيارة لأولادى في صفط اللبن، فسألت على لجنة للوافدين فدلونى على لجنة محطة مصر».

وقال محمد مختار، من المنيا: «كنت بشترى حاجات من وسط البلد، فلقيت نفسى قدام محطة مصر، وفيه سرادق كنت مفكره للعاملين في السكة الحديد، لكن المتطوعين قالولى لأ اللجنة دى للمغتربين».

فيما وقف سائقو عربات الجولف بالمحطة، في انتظار كبار السن أمام البوابات لمساعدتهم في الوصول إلى اللجان، حيث ينزل المُسِنّ من العربة ليستقبله أمام اللجنة شباب بكراسى متحركة تنقله هو وغيره إلى داخل اللجنة.