شكرا لقرائتكم خبر عن «عبد العال»: قانونا «النواب والشيوخ» في دور الانعقاد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بلجنة الجامعة العمالية في مدينة نصر، مشيدًا، خلال تصريحات أمس، بحشود المواطنين بكثرة أمام لجان التصويت.

وقال «عبدالعال»: «كنت أول المواطنين حرصًا على الإدلاء بصوتى، وأتابع أعمال التصويت منذ الساعات الأولى لبدء أعمال اللجان، والحشود التي رأيتها جميلة، ولعل الجميع يشاركون من أجل مستقبل وطنهم»، لافتًا إلى أن التعديلات استمر حولها حوار مجتمعى على مدار 6 جِلسات، وهى تحمل الكثير من المكاسب، على رأسها دعم المشاركة السياسية للمرأة، وتمكين الشباب والأقباط وذوى الإعاقة، كما أنها تدعم الإصلاح السياسى والاجتماعى.

وردًا على سؤال بشأن موعد إصدار قانون مجلس الشيوخ، أضاف «عبدالعال» أن تعديل قانون مجلس النواب وإصدار قانون مجلس الشيوخ سيكونان خلال دور الانعقاد المقبل، وسيتم العمل خلال السنوات المقبلة على مواصلة الإصلاح.